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        Havalimanlarındaki yatırımlar Antalya turizmine güç katacak

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, hava ulaşımının iki önemli kapısı Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında kapasite artırımı ve yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Havalimanlarındaki yatırımlar Antalya turizmine güç katacak

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, hava ulaşımının iki önemli kapısı Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında kapasite artırımı ve yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

        Turizm sezonunda yoğun hava trafiğinin yaşandığı kentte havalimanlarının yolcu kapasitesinin artırılması ve yolculara daha konforlu hizmet sunulması amacıyla yatırımlar gerçekleştiriliyor.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda altyapı ve terminal yatırımları devam ediyor.

        ​​​​​- Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyon yolcuya çıkarıldı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki havalimanında yolcu trafiğinin devam ettiğini, yatırımların eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü söyledi.

        Şahin, Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen yatırımlarla yıllık yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona, 108 olan uçak park pozisyonunun ise 176'ya çıkarıldığını belirtti.

        VIP ve CIP terminallerinin yenilendiğini dile getiren Şahin, Devlet Konuk Evi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürlük Hizmet Binası, lojmanlar, cami, A, C ve D kapıları, VIP ve kargo terminali nizamiye girişleri, genel havacılık terminali, hangar alanı, apron ve taksi yollarının da yapıldığını ifade etti.

        Şahin, iç hatlar terminali ile Terminal 2'nin büyütülmesine yönelik çalışmaların tamamlandığını ve terminallerin hizmete açıldığını, havalimanındaki ikinci etap yatırımlarının ise devam ettiğini aktardı.

        Antalya Havalimanı'na Likya uygarlığının deniz fenerlerini andıran bir kulenin de kazandırılacağını belirten Şahin, inşaatı devam eden kulenin gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını söyledi.

        Havalimanındaki yol güzergahlarının artan yolcu ve araç yoğunluğuna göre yeniden düzenlendiğini dile getiren Şahin, çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

        Şahin, "Havalimanında beklediğimizden daha büyük bir sirkülasyon oldu. Dolayısıyla iç yolların düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Onları da hızla yapıyoruz. Yolları açtık, kaldırım kenarlarındaki küçük işlerimiz kaldı, onları da hızla tamamlayacağız. Antalya Havalimanı kapasitesiyle dünyanın sayılı havalimanlarından biri haline geldi." dedi.

        - Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na yeni terminal ve VIP salonu

        Şahin, Antalya'nın doğu ilçelerinin turizmine önemli katkı sağlayan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda da altyapı iyileştirme çalışmalarının başladığını bildirdi.

        Havalimanının yılda ortalama 1 milyon yolcuya hizmet verdiğini, mevcut kapasitesinin ise 2 milyon yolcu olduğunu belirten Şahin, 6 uçak park pozisyonunun bulunduğunu söyledi.

        Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın özellikle bölge turizmi açısından önemli olduğunu vurgulayan Şahin, mevcut terminalin yetersiz kaldığını ve VIP salonu bulunmadığını ifade ederek, "Gazipaşa Havalimanı da özellikle Alanya-Gazipaşa turizmi için önemli. Orada en büyük eksiğimiz mevcut terminal yetmiyordu, bir de VIP salonu da yoktu. Şimdi onun inşaatı başladı. Çalışmalar devam ediyor. Birkaç ay içerisinde tamamlanacaktır." diye konuştu.

        Vali Şahin, buradaki çalışmaların ekim ayında bitirilmesinin planlandığını vurgulayarak, terminallerin genişlemesiyle beraber oradaki yolculara da daha iyi hizmet sunulabileceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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