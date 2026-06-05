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        Hollanda'dan ithal ettiği şakayık çiçeğini yüksek rakımlı mahallesinde üretiyor

        VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1100 metre rakımlı Cevizli Mahallesi'nde babasından devraldığı kuru çiçek üreticiliğini sürdüren Vehbi Süleyman Özdemir, Hollanda'dan ithal ettiği şakayık kökleriyle deneme amaçlı başladığı üretimde başarılı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Hollanda'dan ithal ettiği şakayık çiçeğini yüksek rakımlı mahallesinde üretiyor

        VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1100 metre rakımlı Cevizli Mahallesi'nde babasından devraldığı kuru çiçek üreticiliğini sürdüren Vehbi Süleyman Özdemir, Hollanda'dan ithal ettiği şakayık kökleriyle deneme amaçlı başladığı üretimde başarılı oldu.

        Özdemir, AA muhabirine, şakayık yetiştiriciliğine geçen yıl başladığını, Hollanda'dan getirdiği kökleri kasımda toprakla buluşturduğunu söyledi.

        Mayısta ilk hasada başladıklarını belirten Özdemir, şakayık üretiminin genellikle rakımı yüksek ve soğuk iklim özellikleri gösteren bölgelerde yapıldığını ifade etti.

        Cevizli Mahallesi'nin de bu özellikleri taşıdığını anlatan Özdemir, "Geçen yıl deneme amacıyla 8 bin 600 kökle üretime başladık. İlk yıl olmasına rağmen elde ettiğimiz sonuçlardan memnunuz. Aynı zamanda kuru çiçek üretimi de yapıyoruz ve ürünlerimizi yurt dışına ihraç ediyoruz. Şakayığın bölgemizde alternatif bir ürün olabileceğini düşündük, denedik ve olumlu sonuç aldık." dedi.

        Üretim tesislerinde 40 metrekarelik soğuk hava deposu bulunduğunu kaydeden Özdemir, hasat edilen şakayıkları raf ömrünü uzatmak amacıyla yaklaşık 45 gün boyunca depolayabildiklerini dile getirdi.

        - "Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede kesme çiçek olarak talep görüyor"

        Özdemir, yaklaşık 8 dekarlık alanda şakayık, 400 dekarlık alanda ise kuru çiçek üretimi yaptıklarını ifade etti.

        Şakayık türünün son yıllarda özellikle düğün ve organizasyon sektöründe yoğun talep gören değerli bir kesme çiçek olduğunu aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de ve yurt dışında çiçekçiler ile organizasyon firmalarının aradığı ürünler arasında yer alıyor. Soğuk iklimi sevdiği için yüksek rakımlı bölgelerde daha verimli yetişiyor. En önemli özelliklerinden biri çok yıllık bir bitki olması. Bir kez dikildiğinde uzun yıllar boyunca ürün alınabiliyor ve her yıl verimi artıyor. Bu yönüyle üreticiler için önemli bir alternatif oluşturuyor."

        Türkiye'de şakayık üretiminin son yıllarda yaygınlaşmaya başladığına işaret eden Özdemir, ürünün ihracat potansiyelinin de yüksek olduğunu belirtti.

        Özdemir, "Şakayık, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede kesme çiçek olarak talep görüyor. Antalya'da da son yıllarda üretimi artmaya başladı. Biz de firmamız bünyesinde üretim miktarını artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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