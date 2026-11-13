İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de enerji dönüşümü gündemi Türkiye-Almanya işbirliğine yeni fırsatlar sunuyor

EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU - Almanya Enerji Ajansı (dena) Genel Müdürü Kristina Haverkamp, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) enerji dönüşümünün hızlandırılması, elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji yatırımlarının öne çıktığı süreçte, Türkiye ile Almanya arasında batarya depolama, kritik ham maddeler ve yeşil hidrojen alanlarında geliştirilebilecek işbirliklerinin önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Haverkamp, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan COP31 kapsamında Türkiye ile Almanya arasındaki enerji ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye ve Almanya'nın enerji sektöründe güçlü bir işbirliği temeline sahip olduğunu ve iki ülke hükümetleri arasında enerji alanında resmi ortaklık bulunduğunu ifade eden Haverkamp, Alman teknoloji sağlayıcıları ile Türk üreticilerin ortak projeler, yatırımlar ve tedarik zincirleri konusunda uzun yıllara dayanan bir işbirliği geleneği olduğunu vurguladı.

Haverkamp, bu ortaklığın özellikle rüzgar enerjisi sektöründe daha da geliştirilebileceğini kaydederek, "Daha yakından ele alınması gerektiğini düşündüğüm birkaç alan var. Bunlardan yalnızca üçünü sayacağım. İlk olarak batarya depolama. Hem Türkiye hem de Almanya batarya depolama alanında büyük atılım yaşıyor. Çünkü büyük ölçekli bataryalar, yenilenebilir elektriğin şebekeye entegrasyonu açısından kesinlikle vazgeçilmez. Küresel talebin de önümüzdeki yıllarda istikrarlı biçimde artacağına inanıyorum. Dolayısıyla ortak bir üretim girişiminin çok umut verici bir iş modeli olacağını düşünüyorum." dedi.

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- Kritik ham maddelerde katma değerli üretim fırsatı

İşbirliği açısından ikinci önemli alanın enerji dönüşümünde kullanılan ham maddeler ve kritik elementler olduğunu belirten Haverkamp, rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar ve güneş panelleri dahil birçok teknolojinin bu malzemelere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Haverkamp, Almanya ve Türkiye'nin bu malzemelerin işlenmesi ve katma değerli üretimi konusunda işbirliğini artırmasının önemli olduğunu ifade ederek, Türk-Alman Enerji Ortaklığı'nın yakın zamanda ham maddeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini, bu konunun iki ülke hükümetleri tarafından da işbirliği alanı olarak benimsendiğini anımsattı.

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Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli, sanayi üretim kapasitesi ve liman altyapısının yeşil hidrojen alanında önemli fırsatlar sunduğunu belirten Haverkamp, şunları söyledi:

"Üçüncü bir alan daha var. Türkiye bugün iddialı bir enerji planına ve yenilenebilir enerji üretimi açısından yüksek potansiyele sahip. İnsan gücü dahil olmak üzere çok iyi bir sanayi üretim kapasitesi ve mükemmel liman altyapısı bulunuyor. Dolayısıyla yeşil hidrojen ve türevlerinin değer zincirine çok önemli katkı sağlayabilir. Buradaki zorluk ise alıcı bulmak, yani üretilen ürünün satın alınmasını güvence altına almak. Almanya oldukça sanayileşmiş bir ülke ve sanayimizin karbonsuzlaşmaya ihtiyacı var. Bu da en azından potansiyel olarak yeşil hidrojen ve türevlerine yönelik talep olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla iki tarafı bir araya getirmek, bunu oldukça başarılı bir girişime dönüştürebilir."

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- Türkiye enerji arz güvenliğinde stratejik ortak

Haverkamp, yaşanan son enerji krizinin ardından Almanya'nın Türkiye'yi enerji arz güvenliği ve dayanıklılık konularında stratejik ortak olarak gördüğünü söyledi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'nin haziranda düzenlenen son Türk-Alman Enerji Forumu'nda da bu konuya açıkça vurgu yaptığını anımsatan Haverkamp, "Burada, sanayinin rekabet gücü açısından dayanıklılığın ve enerji güvenliğinin önemine özel vurgu yapıldı. Bu alanda işbirliğini derinleştirmek için bir potansiyel görüyorum." diye konuştu.

Haverkamp, iki ülkenin kritik altyapılarını fiziksel ve hibrit saldırılara karşı koruma konusunda ortak çıkarlara sahip olduğunu, siber güvenlik ve kritik altyapının korunmasının daha yakın işbirliği yapılabilecek alanlar arasında yer aldığını ifade etti.

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Enerji sistemlerinin dayanıklılığının artırılmasında yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve elektrik şebekelerine entegrasyonunun da önemli olduğunu vurgulayan Haverkamp, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji yerli kaynaklardan üretiliyor. Bu da ithal fosil yakıtlarla bağlantılı fiyat şoklarına karşı sizi çok daha bağımsız hale getiriyor. Yenilenebilir enerji üretiminin değişken yapısı ve üretimin merkezi olmayan bir şekilde gerçekleşmesi şebeke istikrarı açısından zorluklar oluşturuyor. Bu nedenle şebeke istikrarı ve şebekelerin dijitalleştirilmesi de işbirliği yapabileceğimiz alanlar arasında."

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Türkiye'nin enerji vizyonu doğrultusunda rüzgar ve güneş enerjisi projelerine yönelik ortak yatırımların da önemli fırsatlar sunduğunu belirten Haverkamp, bu yatırımların desteklenmesi için uygun bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.