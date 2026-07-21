Jandarma, Antalya'da ormanlık alanlarda yangın riskine karşı sahada

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz mevsiminde artan orman yangını riskine karşı ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangına hassas bölgelerde denetim ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Trafik Timleri tarafından araç, motosiklet ve yaya devriyeleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, ormanlık alanlarda genel asayişin sağlanması, yangına neden olabilecek risk unsurlarının tespit edilmesi, şüpheli kişi ve araçların kontrol edilmesi ile vatandaşların alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.



Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, doğal zenginliklerin muhafaza edilmesi ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik denetim ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

