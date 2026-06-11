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        Kemer'de tüneldeki duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde tünelde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Kemer'de tüneldeki duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde tünelde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Beldibi Mahallesi'ndeki tünelde seyreden Kerim Akoğlanoğlu idaresindeki 07 BNU 834 plakalı motosiklet, iddiaya göre plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak tünel duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Akoğlanoğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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