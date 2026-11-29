Antalya Bilim Merkezi, 2026 yılının ocakekim döneminde 218 bin 220 ziyaretçiye ulaştı. Atölyelerden eğitim ve seminerlere, bilim gösterilerinden Bilim Tırı etkinliklerine kadar uzanan programlarıyla çocukların keşfetme ve üretme becerilerini geliştiren merkez, bilimi toplumun her kesimiyle buluşturdu.

Kepez Belediyesi'nin bilim ve eğitim alanındaki önemli projelerinden Antalya Bilim Merkezi, 2026 yılının ilk 10 ayında yoğun ilgi gördü. Dokumapark'ta hizmet veren merkez, bilimi yalnızca teorik bilgilerden ibaret olmaktan çıkararak deneyimleme, gözlemleme ve uygulama yoluyla öğrenme imkanı sundu. Çocuklardan gençlere, öğrencilerden yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik programlar, bilimsel merakın geliştirilmesine ve bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladı. Antalya Bilim Merkezi'nde ocakekim döneminde gerçekleştirilen 2 bin 400 atölye çalışması, faaliyetlerin en büyük bölümünü oluşturdu. Uygulamalı etkinliklerle çocuklar bilimsel kavramları deneyerek öğrenme fırsatı buldu. Tasarlama, üretme, gözlem yapma ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan atölyeler, çocukların becerilerini ortaya çıkarmalarına ve bilime karşı ilgi duymalarına katkı sundu.

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369 okul grubu bilimle tanıştı

Okulların eğitim programlarını destekleyen Antalya Bilim Merkezi, öğrencilerin sınıflarda öğrendikleri bilgileri uygulamalı çalışmalarla pekiştirmelerine imkan sağladı. İlk 10 ayda 369 okul grubu merkezi ziyaret etti. Öğrenciler, bilimsel süreçleri yakından tanıyarak deney yapma ve merak ettikleri konuları keşfetme imkanı buldu. Merkezde düzenlenen 111 eğitim ve seminer, bilimsel bilginin farklı yaş grupları ve toplumun farklı kesimleriyle buluşmasını sağladı. Bu programlarla katılımcıların bilgi birikimlerinin geliştirilmesi, bilimsel gelişmeleri takip etmeleri ve edindikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmeleri desteklendi. Böylece Antalya Bilim Merkezi, çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinler için de öğrenme ve gelişim ortamı oluşturdu.

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Bilim Tırı ile bilim farklı noktalara taşındı

Bilimsel etkinlikleri merkez binasının dışına taşıyan Bilim Tırı, ocakekim döneminde 125 ziyaret gerçekleştirerek, farklı noktalardaki çocukların ve vatandaşların bilimsel etkinliklerle buluşmasına imkan sağladı. Bilim merkezine ulaşamayan çocuklara da deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunan Bilim Tırı, bilimsel etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulundu. Antalya Bilim Merkezi'nde ilk 10 ayda 50 ARGE çalışması ve 18 bilim gösterisi gerçekleştirildi. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri bilimsel üretim kültürünü desteklerken, bilim gösterileri karmaşık konuların eğlenceli ve anlaşılır biçimde aktarılmasını sağladı. Ayrıca düzenlenen 343 farklı etkinlikle ziyaretçilerin bilime farklı yönlerden yaklaşmaları, gözlem yapmaları ve yeni bilgiler keşfetmeleri desteklendi.

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Yaz döneminde de etkinlikler hız kesmedi

Okulların tatil olduğu yaz döneminde de faaliyetlerini sürdüren Antalya Bilim Merkezi, çocukların öğrenme ve keşfetme heyecanını canlı tuttu. ocakekim döneminde gerçekleştirilen toplam 3 bin 416 faaliyetin 422'si ağustos ayında yapıldı. Ağustos ayını 400 faaliyetle ocak, 396 faaliyetle nisan takip etti. Ekim ayında ise 20 bin 417 ziyaretçi merkezi gezerek bilimsel etkinliklere katıldı. Antalya Bilim Merkezi, atölyeleriyle çocukların üretkenliğini, eğitim ve seminerleriyle toplumun bilgi birikimini, bilim gösterileriyle merak duygusunu, Bilim Tırı ile de bilime erişimi destekliyor. Kepez Belediyesi, bilimsel düşüncenin küçük yaşlardan itibaren gelişmesi ve bilginin toplumun her kesimine ulaşması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.