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        Konyaaltı'nda yaralı bulunan karga yavrusu tedavi altına alındı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaralı bulunan karga yavrusu, Konyaaltı Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Konyaaltı'nda yaralı bulunan karga yavrusu tedavi altına alındı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaralı bulunan karga yavrusu, Konyaaltı Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Masa'ya gelen ihbar üzerine ekipler, yaralı ve bitkin haldeki karga yavrusunu bulunduğu yerden aldı.

        Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen karganın ilk müdahalesi veteriner hekimler tarafından yapıldı.

        Veteriner Sağlık Teknikeri Melis Kubilay, karganın gerekli kontrollerinin yapıldığını ve ilaçlarının uygulandığını belirtti.

        Yavrunun adını "Zeytin" koyduklarını aktaran Kubilay, tedavisinin ardından karganın doğal yaşam alanına bırakılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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