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        Kum kaplanı köpek balığı "Prenses" Antalya Akvaryum'un simgesi oldu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan Antalya Akvaryum'u ziyaret edenler, 3 metre uzunluğunda ve 300 kilogram ağırlığındaki "Prenses" adlı kum kaplanı köpek balığını görme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Kum kaplanı köpek balığı "Prenses" Antalya Akvaryum'un simgesi oldu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan Antalya Akvaryum'u ziyaret edenler, 3 metre uzunluğunda ve 300 kilogram ağırlığındaki "Prenses" adlı kum kaplanı köpek balığını görme imkanı buluyor.

        Konyaaltı Sahili'ne yakın bir alanda kurulan Antalya Akvaryum, Hint Okyanusu'ndan Kızıl Deniz'e, Atlantik ve Pasifik okyanuslarından Akdeniz'e, Amazonlar'a kadar dünyanın çok farklı bölgelerine ait canlılara ev sahipliği yapıyor.

        Piranadan dev köpek balıklarına, vatozlardan aslan balıklarına kadar 750 türden 30 bine yakın balığın bulunduğu akvaryum, ziyaretçilerine su altı dünyasının kapılarını açıyor.

        - Kum kaplanı köpek balığı devasa büyüklüğü ile dikkati çekiyor

        Ziyaretçiler, ana tank ile 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliği ile dikkati çeken tünel akvaryumda su altı canlılarını yakından izleme şansı yakalıyor.

        Su altı canlıları arasında ise en fazla ilgiyi 3 metre uzunluğunda ve 300 kilogram ağırlığındaki kum kaplanı köpek balığı çekiyor.

        Beslenme saatleri dışında yavaş bir şekilde yüzmesi dolayısıyla yetkililer tarafından "Prenses" adı verilen kum kaplanı köpek balığını yakından görmek için akvaryuma gelenler, bol bol fotoğraf çekiyor.

        Antalya Akvaryum Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Ali Taş, AA muhabirine, akvaryumun ana tankının 7,5 milyon litre su kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

        Ana tankta bire bir ölçülerde İtalyan bombardıman uçağının bulunduğunu ifade eden Taş, her yıl yeni balıklarla akvaryumdaki tür sayısını artırdıklarını kaydederek, ender görülen zebra müren balığına ev sahipliği yapmaya başladıklarını kaydetti.

        - "Prenses edasında yüzdüğü için adını Prenses koyduk"

        Akvaryumda okyanuslar, dünya denizleri, dünya nehirleri, tatlı su balıkları gibi farklı alanlarda 40 temada balıkların görülebildiğini anlatan Taş, "Bu temalardan en fazla ilgiyi köpek balıkları görüyor. Köpek balıkları arasında 12 yıldır akvaryumda yaşayan 3 metre boyundaki kum kaplanı köpek balığı öne çıkıyor. Prenses edasında yüzdüğü için adını Prenses koyduk. Dişleri de çok belirgin. Prenses'i görmek için çok sayıda turist ana tankın çevresinde vakit geçiriyor. Köpek balığı ile yakından göz teması kuranlar çok mutlu oluyor, bol bol fotoğraf çekiyor." dedi.

        Taş, akvaryumu yılda 1 milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini özellikle Avrupa ülkeleri ile Rusya'dan gelen ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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