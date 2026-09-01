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        Kumluca Belediyesi Karaöz sahilinde düzenleme çalışması yaptı

        Kumluca Belediyesi, Mavikent Mahallesi'ndeki Karaöz sahilinde yol ve sahil düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Kumluca Belediyesi Karaöz sahilinde düzenleme çalışması yaptı

        Kumluca Belediyesi, Mavikent Mahallesi'ndeki Karaöz sahilinde yol ve sahil düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

        Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Karaöz sahilinde yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yolda kaldırım ve düzenleme çalışması yapıldı.

        Çalışmalar kapsamında sahil bandına 5 duş kabini, 3 piknik masası ve 2 oturma bankı yerleştirildi. Kumsala ise vatandaşların sahilden daha rahat yararlanabilmesi amacıyla ahşap yürüyüş yolu yapıldı.

        Düzenlemelerle sahilin daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi ile bölgenin estetik görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarında yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

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        Karaöz sahilinin vatandaşların denizle buluştuğu önemli noktalardan biri olduğunu ifade eden Avcıoğlu, şunları kaydetti:

        "İlçemiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Karaöz sahilinde düzenleme çalışması yapıldı. Amacımız vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde denize ulaşmalarını sağlamak. Bu konuda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmalar da vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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