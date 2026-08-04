Kumluca Belediyespor yoluna Nihat Arı ile devam edecek

Bu sezon Süper Amatör liginde mücadele edecek Kumluca Belediyespor, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Nihat Arı getirildi.



Kumluca Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk ve kulüp yöneticileri katıldı. Törende, teknik direktör Nihat Arı ile resmi sözleşme imzalandı.



İmza töreninde konuşan Avcıoğlu, kendi imkanlarıyla kendi sporcularıyla yola devam etme kararı alan Kumluca Belediyespor'da, teknik direktörlüğe tecrübeli isim, sporun içinde olan ve geçmişte de Kumluca Belediyespor'u başarılara taşıyan Nihat Arı ile yola devam etme kararı aldıklarını söyledi.



Yeni sezonda başarılı bir dönem geçirerek bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Avcıoğlu, "Nihat hocamıza ve Kumluca Belediyespor'umuza hayırlı olsun. İnşallah güzel bir başlangıçla güzel sonuçlar alacağımız bir sezon olur. Belediye olarak bizler elimizden gelen desteği vereceğiz, sporseverlerimizden de aynı şekilde destek bekliyoruz." dedi.



Nihat Arı da geçmişte de Kumluca Belediyespor'u çalıştırdığını ve başarılılara imza attıklarını hatırlatarak, yine aynı azim ve kararlılıkla Kumluca Belediyespor’un başarısı için çalışacaklarını söyledi.



Öte yandan, yeni sezon hazırlıklarını daha güçlü bir yapılanma hedefiyle sürdüren Kumluca Belediyespor'da yönetim kurulu da yeni isimlerle güçlendirildi. Cihat Öngel ve Ramazan Kodal kulübün yönetim kuruluna katıldı.

