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        Kumluca Belediyespor'da Mustafa Öztürk yeniden başkan seçildi

        Kumluca Belediyespor'un olağanüstü genel kurulunda, Mustafa Öztürk yeniden başkanlık görevine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Kumluca Belediyespor'da Mustafa Öztürk yeniden başkan seçildi

        Kumluca Belediyespor'un olağanüstü genel kurulunda, Mustafa Öztürk yeniden başkanlık görevine getirildi.

        Kulübün olağanüstü genel kurul toplantısı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, teknik heyet ve kulüp üyeleri katıldı. Genel kurulda mevcut başkan Mustafa Öztürk yeniden başkanlığa seçildi.

        Avcıoğlu, kulübün ilçenin ortak değerlerinden biri olduğunu belirterek, yeni sezonda Kumluca Belediyespor'un yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Öztürk ise bu sezon süper amatör ligde mücadele edecek takımın hedefinin, Bölgesel Amatör Lige yükselmek olduğunu ifade etti. Öztürk, hedeflerine ulaşmak için belediye, iş insanları ve Kumluca halkının desteğinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

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