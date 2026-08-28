Kumluca Göllü Yaylası yolunda asfaltlama çalışması tamamlandı

Avcıoğlu, Göllü Yaylası yolunda 2,5 kilometrelik güzergahın 12 bin 500 metrekarelik bölümüne çift kat emülsiyon asfalt uygulandığını ifade etti.

Yayla yollarındaki asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Avcıoğlu, asfalt sezonu sonuna kadar ilçe genelinde ihtiyaç duyulan yollardaki çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaz başından bu yana ilçe merkezinin yanı sıra yayla yollarında da planlanan çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan yolun asfaltlanmasıyla bölgede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı.

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