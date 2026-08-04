Kumluca'da 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası yapılacak

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası, 5 Ağustos Çarşamba günü başlayacak.



Turnuvada gruplarda yer alacak takımlar ve maç fikstürü, Kumluca Belediyesi meclis salonunda takım temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.



Her yıl yoğun ilgi gören turnuvaya, bu yıl karma kategoride 66, kadınlar kategorisinde 12 olmak üzere toplam 78 takım katılıyor. Takımlar, turnuvada 26 farklı grupta mücadele edecek.



Kumluca'nın yanı sıra Antalya'nın farklı ilçelerinden de takımların katılacağı turnuvada, grup aşamasını başarıyla tamamlayan takımlar şampiyonluk için mücadelelerini sürdürecek. Günay Sahil Tesisleri'nde düzenlenecek turnuva, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak açılış müsabakalarıyla başlayacak.



Açılış müsabakalarında, File Savaşçıları Takımı ile Finike Gençlik MHG Yapı Takımı karşılaşacak. Turnuvanın karma kategorisinde şampiyon olan takıma 30 bin lira, ikinci olan takıma 20 bin lira, üçüncü olan takıma ise 15 bin lira, kadınlar kategorisinde ise şampiyon olan takım 20 bin lira, ikinci olan takım 15 bin lira, üçüncü olan takım ise 10 bin lira ödülün sahibi olacak.



Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu, sporun birleştirici gücü ve enerjisiyle buluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.



