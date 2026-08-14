Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kumluca'da Karagöl yaylası yolunda 3 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı

        Kumluca'da Karagöl yaylası yolunda 3 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı

        Kumluca Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Kumluca'da Karagöl yaylası yolunda 3 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı

        Kumluca Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Karagöl Yaylası yolunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, üç kilometrelik yolda 15 bin metrekarelik çift kat emülsiyon asfalt uygulaması yapıldı.

        Çalışmayla yayla yollarının mevcut yapısının iyileştirilmesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması hedefleniyor. Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ilçenin farklı noktalarında mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ettirdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Karagöl yaylasının özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun kullanıldığını ifade eden Avcıoğlu, "Yayla yolu yoğun bir kullanıma sahip. Bu yolda ekiplerimiz tarafından altyapı çalışmaları tamamlanarak, çift kat emülsiyon asfalt yapıldı. Yolun geri kalan bölümünü de en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici Alanyaspor'u ziyaret etti
        BBP Genel Başkanı Destici Alanyaspor'u ziyaret etti
        Alanya'da atık suları dereye bırakıp çevreyi kirletenler hakkında işlem yap...
        Alanya'da atık suları dereye bırakıp çevreyi kirletenler hakkında işlem yap...
        Alanya'da foseptikten dereye uzatılan 'kirli hattı' zabıta ortaya çıkardı S...
        Alanya'da foseptikten dereye uzatılan 'kirli hattı' zabıta ortaya çıkardı S...
        Alanya'dan Gazze'ye ulaşmak için yola çıkan Filistin Konvoyu'na destek
        Alanya'dan Gazze'ye ulaşmak için yola çıkan Filistin Konvoyu'na destek
        ALKÜ'den öğrencilerin kariyeri için iş birliği imzası
        ALKÜ'den öğrencilerin kariyeri için iş birliği imzası
        Antalya Serbest Bölgesi'nden Temmuz ayında güçlü büyüme
        Antalya Serbest Bölgesi'nden Temmuz ayında güçlü büyüme