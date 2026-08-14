Kumluca'da Karagöl yaylası yolunda 3 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı

Kumluca Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Karagöl Yaylası yolunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, üç kilometrelik yolda 15 bin metrekarelik çift kat emülsiyon asfalt uygulaması yapıldı.

Çalışmayla yayla yollarının mevcut yapısının iyileştirilmesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması hedefleniyor. Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ilçenin farklı noktalarında mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ettirdiklerini söyledi.

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Karagöl yaylasının özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun kullanıldığını ifade eden Avcıoğlu, "Yayla yolu yoğun bir kullanıma sahip. Bu yolda ekiplerimiz tarafından altyapı çalışmaları tamamlanarak, çift kat emülsiyon asfalt yapıldı. Yolun geri kalan bölümünü de en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.