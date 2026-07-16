Kumluca'da Mimar Sinan Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması tamamlandı

Kumluca Belediyesi, Yeni Mahalle'de bulunan Mimar Sinan Caddesi ile caddeye bağlantılı ara sokaklarda yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.





Fen İşleri Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık bin 950 metrelik güzergahta 20 bin metrekarelik alana 8 santimetre kalınlığında bitümlü sıcak asfalt serildi.





Tamamlanan çalışmalarla, ilçe merkezini sanayi sitesi kavşağına bağlayan güzergahta ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.





Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Mimar Sinan Caddesi'nde daha önce kaldırım düzenlemelerinin tamamlandığını, ardından sıcak asfalt uygulamasının gerçekleştirildiğini belirtti.



Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla asfalt uygulamasının tamamlandığını ifade eden Avcıoğlu, "Vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım sağlaması amacıyla ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarında sıcak asfalt ve sathi asfalt çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda devam ediyoruz. Hedefimiz sezon sonuna kadar ilçe merkezinde sıcak asfaltsız yer bırakmamak. Bu konuda çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı, vatandaşlarımıza da çalışmalarımız sırasında verdiğimiz rahatsızlıklara karşı bize gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Cadde esnafı ile mahalle sakinleri de uzun süredir bekledikleri asfalt çalışmasının tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını, yenilenen yol sayesinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiğini ifade etti.

