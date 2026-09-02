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        Kumluca'ya dere ıslahı, mahmuz ve taşkın koruma için 5 milyar liralık yatırım

        TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde son iki yılda 5 milyar lirayı aşan taşkın koruma, dere ıslahı ve mahmuz (mendirek) yatırımlarının hayata geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Kumluca'ya dere ıslahı, mahmuz ve taşkın koruma için 5 milyar liralık yatırım

        TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde son iki yılda 5 milyar lirayı aşan taşkın koruma, dere ıslahı ve mahmuz (mendirek) yatırımlarının hayata geçirildiğini bildirdi.

        İlçeye yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Uslu, Kumluca'nın geçmişten bu yana en önemli sorunlarından biri olan taşkın riskinin azaltılması, yerleşim alanlarının, tarım arazilerinin ve üreticilerin korunması amacıyla ilçenin birçok noktasında kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

        Derelerin ıslah edildiğini, taşkın koruma yapılarının güçlendirildiğini, dere ağızlarına hem denizin geri itmesini engelleyen hem de akışı hızlandıran mahmuzlar ve mendireklerin yapıldığını ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

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        "Kumluca'mız Türkiye'nin en önemli tarımsal örtü altı üretim merkezlerinden biri. Taşkınlara karşı aldığımız her tedbir bir taraftan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korurken diğer taraftan üreticimizin serasını, bahçesini, emeğini ve alın terini koruyor. Son iki yılda 5 milyar lirayı aşan yatırımla derelerimizi ıslah ettik, taşkın koruma yapılarını güçlendirdik, mahmuzlarımızı (mendirek) ve köprülerimizi yaptık. Kumluca'mızı taşkınlara karşı daha dirençli hale getirdik. Kumluca için çalışmaya, üreticimizin yanında olmaya ve ilçemizin ihtiyaçlarını adım adım çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. AK Parti siyaseti hizmet ve eser siyaseti. Yeni eserler, yeni projeler üretmeye devam."

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        Uslu, Kumluca'nın geleceğini ve tarımsal üretimini güvence altına alan yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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