Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Manavgat'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Manavgat'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Manavgat'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        Konya-Antalya kara yolu Demirkapı Tüneli mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Otobüste bulunan 27 yolcu, sürücünün hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında yolcular, başka bir otobüse nakledildi.

        Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
        Antalya'da iki orman yangınına müdahale sürüyor
        Antalya'da iki orman yangınına müdahale sürüyor
        Antalya'da son iki günde çıkan 11 orman yangınından 9'u kontrol altına alın...
        Antalya'da son iki günde çıkan 11 orman yangınından 9'u kontrol altına alın...
        Kumluca'da iki ayrı noktada çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü
        Kumluca'da iki ayrı noktada çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü
        Aşırı sıcaktan etkilenen postacı motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı...
        Aşırı sıcaktan etkilenen postacı motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı...
        Tehlikeli hareketlerle motosikleti süren sürücü ve arkasındaki yolcunun düş...
        Tehlikeli hareketlerle motosikleti süren sürücü ve arkasındaki yolcunun düş...