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        Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayağı Antalya'da başladı

        Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Yeni Drag Pisti'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayağı Antalya'da başladı

        Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Yeni Drag Pisti'nde başladı.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Kepez Belediyesi işbirliğinde düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin farklı illerinden sporcular mücadele ediyor.

        Organizasyonun ilk gününde sporcular, motosikletleriyle antrenman ve sıralama turlarına çıktı. Sporcular, yarış öncesinde motosikletlerinin performansını test ederken sıralamadaki yerlerini belirlemek için mücadele etti.

        Şampiyonanın Kepez ayağında 10 farklı kategorileride yarışlar düzenleniyor.

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        Antrenman ve sıralama turlarının tamamlanmasının ardından yarın final yarışları yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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