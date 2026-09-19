Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayağı Antalya'da başladı

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Yeni Drag Pisti'nde başladı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Kepez Belediyesi işbirliğinde düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin farklı illerinden sporcular mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, motosikletleriyle antrenman ve sıralama turlarına çıktı. Sporcular, yarış öncesinde motosikletlerinin performansını test ederken sıralamadaki yerlerini belirlemek için mücadele etti.

Şampiyonanın Kepez ayağında 10 farklı kategorileride yarışlar düzenleniyor.

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Antrenman ve sıralama turlarının tamamlanmasının ardından yarın final yarışları yapılacak.