Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Muratpaşa'da ücretsiz tenis eğitimleri sürüyor

        Muratpaşa'da ücretsiz tenis eğitimleri sürüyor

        Muratpaşa Belediyesi, yaz dönemi spor okulları kapsamında düzenlediği ücretsiz tenis eğitimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Muratpaşa'da ücretsiz tenis eğitimleri sürüyor

        Muratpaşa Belediyesi, yaz dönemi spor okulları kapsamında düzenlediği ücretsiz tenis eğitimlerine devam ediyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporun toplumun her kesimine yayılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen spor okulları kapsamında 23 branşta ücretsiz eğitim veriliyor.

        Bu kapsamda, 75. Yıl Spor Tesisi, Oyak Spor Tesisi ve Ecmel Tayfun Bozoğlu Spor Tesisi'nde, 7-14 yaş grubundaki çocuklara tenis eğitimi sunuluyor.

        Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen eğitimlerde çocuklara temel tenis teknikleri öğretilirken, koordinasyon, denge, refleks ve çevikliği geliştirmeye yönelik antrenmanlar da yapılıyor.

        Programla çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven, disiplin ve stratejik düşünme becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        Avrupa birincisi oldu
        Avrupa birincisi oldu
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!

        Benzer Haberler

        Fıstıkla servis edilen Alanya limonatası gastronomi mirasını yaşatıyor
        Fıstıkla servis edilen Alanya limonatası gastronomi mirasını yaşatıyor
        Altın Portakal Film Festivali'nde "Genç Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu
        Altın Portakal Film Festivali'nde "Genç Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu
        Alanya'da ayakkabı mağazasından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Alanya'da ayakkabı mağazasından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Alkollü stajyer sürücü park halindeki araçlara çarptı, o anlar güvenlik kam...
        Alkollü stajyer sürücü park halindeki araçlara çarptı, o anlar güvenlik kam...
        Geleceğin raketleri Muratpaşa'da yetişiyor
        Geleceğin raketleri Muratpaşa'da yetişiyor
        AESOB Başkanı Dere: "İndirim yarışında adil rekabet korunmalı"
        AESOB Başkanı Dere: "İndirim yarışında adil rekabet korunmalı"