Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın Türkiye ayağı Antalya'da yapılacak

Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) 2026 takviminde yer alan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın Türkiye ayağı, 7-10 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

FIM Hard Enduro Motosiklet Dünya Şampiyonası'nda Avrupa, Asya, Amerika ile Afrika olmak üzere 4 kıtada 8 yarıştan oluşan şampiyonada Türkiye, organizasyonun 7'nci etabına ev sahipliği yapacak.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve Akdeniz’in kıyısından başlayıp Toroslar’ın zirvesine uzanan parkuruyla dünyada kendine özgü bir yere sahip olan Sea to Sky, sporculara deniz seviyesinden yüksek rakımlı dağlara uzanan zorlu bir mücadele sunacak.

REKLAM

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Olympos Teleferik’in destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonda, Cazador ortak olarak yer alacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların, ekiplerin ve yarış takipçilerinin Kemer'de buluşması, bölgenin dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlıyor.