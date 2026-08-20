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        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın Türkiye ayağı Antalya'da yapılacak

        Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) 2026 takviminde yer alan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın Türkiye ayağı, 7-10 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın Türkiye ayağı Antalya'da yapılacak

        Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) 2026 takviminde yer alan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın Türkiye ayağı, 7-10 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

        FIM Hard Enduro Motosiklet Dünya Şampiyonası'nda Avrupa, Asya, Amerika ile Afrika olmak üzere 4 kıtada 8 yarıştan oluşan şampiyonada Türkiye, organizasyonun 7'nci etabına ev sahipliği yapacak.

        Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve Akdeniz’in kıyısından başlayıp Toroslar’ın zirvesine uzanan parkuruyla dünyada kendine özgü bir yere sahip olan Sea to Sky, sporculara deniz seviyesinden yüksek rakımlı dağlara uzanan zorlu bir mücadele sunacak.

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        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Olympos Teleferik’in destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonda, Cazador ortak olarak yer alacak.

        Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların, ekiplerin ve yarış takipçilerinin Kemer'de buluşması, bölgenin dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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