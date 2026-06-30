Serik'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.



Sarıabalı Mahallesi Belkıs kara yolunda Adnan D. idaresindeki 07 YKU 60 plakalı kamyonet ile Hüseyin T. yönetimindeki 07 YP 934 plakalı traktör çarpıştı.



Karşı yönden gelen Süleyman Y. idaresindeki 07 MSE 88 plakalı otomobil de önce traktöre, ardından karşı taraftaki yolun bariyerlerine çarparak durdu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Traktörde yolcu olarak bulunan Dudu T. yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

