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        Serik'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Serik'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Sarıabalı Mahallesi Belkıs kara yolunda Adnan D. idaresindeki 07 YKU 60 plakalı kamyonet ile Hüseyin T. yönetimindeki 07 YP 934 plakalı traktör çarpıştı.

        Karşı yönden gelen Süleyman Y. idaresindeki 07 MSE 88 plakalı otomobil de önce traktöre, ardından karşı taraftaki yolun bariyerlerine çarparak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Traktörde yolcu olarak bulunan Dudu T. yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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