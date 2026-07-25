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        Serik'te sağanak ve hortum hasara yol açtı

        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ve hortum, evlerde, seralarda ve ağaçlarda hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Serik'te sağanak ve hortum hasara yol açtı

        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ve hortum, evlerde, seralarda ve ağaçlarda hasara yol açtı.

        İlçeye bağlı Pınarcık Mahallesi'nde aniden başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde hortuma dönüştü. Dar bir alanda etkili olan hortum nedeniyle bir evin çatısı ile 4 naylon örtülü sera zarar gördü.

        Mahalle mezarlığında ise fırtınanın etkisiyle iki ağaç kökünden sökülerek devrildi.

        Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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