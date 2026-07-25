Serik'te sağanak ve hortum hasara yol açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ve hortum, evlerde, seralarda ve ağaçlarda hasara yol açtı.



İlçeye bağlı Pınarcık Mahallesi'nde aniden başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde hortuma dönüştü. Dar bir alanda etkili olan hortum nedeniyle bir evin çatısı ile 4 naylon örtülü sera zarar gördü.



Mahalle mezarlığında ise fırtınanın etkisiyle iki ağaç kökünden sökülerek devrildi.



Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

