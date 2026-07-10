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        "Sillyon Sohbetleri" bilim insanları ile yöre halkını buluşturdu

        Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nin kazı ekibince düzenlenen "Sillyon Sohbetleri", arkeologlar ile arkeoloji meraklılarını ve yöre halkını bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:15 Güncelleme:
        "Sillyon Sohbetleri" bilim insanları ile yöre halkını buluşturdu

        Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nin kazı ekibince düzenlenen "Sillyon Sohbetleri", arkeologlar ile arkeoloji meraklılarını ve yöre halkını bir araya getirdi.

        Etkinlik, Yanköy Mahallesi'nde​​​​​​​ kazı evi yerleşkesinde restorasyonu tamamlanarak kütüphaneye çevrilen Yörük Türkmen evinin bahçesinde yapıldı.

        Programa, Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran, kazı ekibi, üniversite öğrencileri, arkeoloji meraklıları ve yöre halkından vatandaşlar katıldı.

        Antik kentin ve yürütülen çalışmaların tanıtılmasıyla başlayan programda, Higher School of Economy Üniversitesinde uzman Mariia Verevkina, "Anadolu'dan Rusya'ya Bizans sanatı" başlıklı sunum yaptı.

        Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Kazı Başkanı Doç. Dr. Taşkıran, programı yaz sezonu boyunca her hafta perşembe akşamları şeklinde planladıklarını bildirdi.

        Her hafta farklı bir konukla, farklı bir konuyu ele alacaklarını kaydeden Taşkıran, "Amacımız kentte yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların başta yöredekiler olmak üzere tüm halka yansıması için bir köprü kurmak." dedi.​​​​​​​

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