Turizm merkezi Beşkonak spor, doğa ve tarihi bir arada sunuyor

CAN YÜCEL - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Beşkonak Mahallesi, Köprüçay Nehri çevresindeki doğal güzellikleri, rafting parkurları ve tarihi rotalarıyla dikkati çekiyor.





Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarında yer alan bölgede ziyaretçiler, Köprüçay'ın serin sularında rafting yaparak güne başlayabiliyor.





Nehirde düzenlenen turlarda katılımcılar, kanyon duvarları arasında kürek çekip parkur boyunca oluşan akıntılarda adrenalin yaşıyor.





Doğa sporlarıyla öne çıkan Beşkonak'ta rafting turlarının yanı sıra cip safari, ATV ve buggy safari ile zip-line gibi aktiviteler de gerçekleştirilebiliyor.





Köprüçay'ın çevresindeki ormanlık alanlar, kayalık yapılar ve kanyon manzaraları bölgeyi günübirlik doğa rotalarından biri haline getiriyor.



- Tarih ve doğa aynı güzergahta buluşuyor



Bölgedeki tarihi Oluk Köprü de gelenlerin en çok uğradığı noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Köprüçay'ın üzerinde yer alan yapı, rafting parkurları ve Selge Antik Kenti'ne uzanan güzergahın önemli durakları arasında bulunuyor. Bölgenin en dikkati çeken noktalarından Tazı Kanyonu da seyir zevki sunan manzarasıyla gezi gruplarını ağırlıyor. Kanyonun yüksek kayalıkları, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.





Oluk Köprü çevresinden dağlık yola giren tatilciler, yaklaşık 13 kilometrelik güzergahın ardından Selge Antik Kenti'ne ulaşabiliyor. Köprüçay'dan başlayıp Torosların yamacında yükselen yol, doğa sporlarından tarihe uzanan rotanın bağlantısını oluşturuyor.





Antik Pisidya Bölgesi'nin önemli yerleşimlerinden Selge'de, günümüze ulaşan kalıntılar arasında özellikle görkemli tiyatro yapısı dikkati çekiyor. Antik tiyatro, bölgeye gelenlere Köprülü Kanyon'un doğal güzelliklerinin ardından tarihi bir durak sunuyor.





Bir ucunda Köprüçay'ın macera parkurları ile tarihi Oluk Köprü, diğer ucunda ise Selge'nin asırlık dokusu bulunan hat, ziyaretçilere üç farklı deneyimi aynı gün içinde yaşatıyor.

