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        Türkiye'nin bu yılki kiraz ihracatında artış beklentisi

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yıllık ortalama 700 bin ton kiraz üretiminin yapıldığı Türkiye'de, bu yıl yüksek rekolte beklentisinin ihracatı da artırması öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Türkiye'nin bu yılki kiraz ihracatında artış beklentisi

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yıllık ortalama 700 bin ton kiraz üretiminin yapıldığı Türkiye'de, bu yıl yüksek rekolte beklentisinin ihracatı da artırması öngörülüyor.

        Ülke genelindeki kiraz bahçelerinde hasat yoğunluğu yaşanıyor. Yaklaşık 8 hafta süren hasat döneminde bahçelerden toplanan kirazlar soğuk hava depolarına getirilip boylarına göre seçiliyor. Tesislerde paketlenen kirazlar, yurt içine ve yurt dışına gönderiliyor.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de en fazla kiraz üretiminin ve ihracatının yapıldığı Batı Akdeniz'de, hem üreticilerde hem de ihracatçılarda hummalı çalışma sürüyor.


        - "Hasat ağustos sonuna kadar devam edecek"

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, hasat döneminin normalde mayıs sonu başlayıp temmuz sonuna kadar devam ettiğini ancak bu yıl iklim faktörleri nedeniyle geç başladığını ve ağustosun sonuna kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.

        Kiraz üretiminin en yoğun Isparta'da yapıldığını ifade eden Can, "Türkiye, yıllık 700 bin tonla dünyanın en fazla kiraz üreten ülkesi. İhracat noktasında da yüzde 10'u civarında yıllık 60 bin ton ile 70 bin ton arasında ihracat yapmaktayız. Bu sene ülkemizde rekolte bol gözüküyor." dedi.

        Geçen yıl zirai don nedeniyle ciddi ürün kaybı yaşandığını hatırlatan Can, bu seneki rekoltenin hem üreticileri hem de ihracatçıları sevindirdiğini belirtti.

        - Kiraz ihracatının yüzde 40'tan fazlası Batı Akdeniz'den yapılıyor

        Başkan Can, Batı Akdenizli firmaların kiraz ihracatında daha aktif olduğunu kaydetti.

        Türkiye genelinde 2024'te 210 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bunun 91 milyon dolarının Batı Akdeniz'den gerçekleştiğini vurgulayan Can, geçen yıl da 48 milyon dolarlık kiraz ihracatının 22 milyon dolarının Batı Akdeniz'den yapıldığını bildirdi.

        Türkiye kiraz ihracatının yüzde 40'tan fazlasının Batı Akdeniz'den yapıldığına işaret eden Can, "Kirazın bu sene inşallah tarihi rekorunu kıracağını umut ediyoruz. Kirazda ana pazarımız Avrupa ve Rusya. Norveç'ten Bulgaristan'a kadar tüm ülkelere kiraz ihracatımız var. Rusya'ya da ciddi ihracatımız var. Bunun dışında Singapur, Malezya, Dubai ve birçok Uzak Doğu ile Orta Doğu ülkesine ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

        Mehmet Ali Can, ihracatı artırmak amacıyla Çin'e yönelik de bir çalışma başlattıklarını söyledi.

        Bu ayın sonuna doğru Çin'den bir heyetin Türkiye'ye geleceğini anlatan Can, "Çin, dünyanın en büyük kiraz ithalatçısı pozisyonunda. Bizim için de hem yeni hem büyük bir pazar olması hasebiyle bu konuda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Başkan Can, tarım sektöründe yaşanan küçük arazi probleminin kiraz bahçelerinde de yaşandığına işaret etti. Üreticilerin birleşmesi ve birlikte hareket etmesi durumunda kirazda üretimin, ihracatın ve kalitenin daha da artacağını vurgulayan Can, üreticilere kooperatifleşme çağrısında bulundu.

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