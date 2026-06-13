Turunçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle buluştu
Finike ilçesinde faaliyet gösteren Turunçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TES), odaya yeni kayıt yaptıran üyelerin tanışması ve kaynaşması amacıyla kahvaltı programı düzenledi.
Finike ilçesinde faaliyet gösteren Turunçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TES), odaya yeni kayıt yaptıran üyelerin tanışması ve kaynaşması amacıyla kahvaltı programı düzenledi.
Turunçova Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen programa oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Programda üyelerin talep ve soruları, TES Başkanı Orhan Boyalı tarafından yanıtlandı.
Katılımcılara hitap eden Boyalı, oda yönetimi olarak göreve yeni seçildiklerini belirterek, üyelere yönelik sosyal ve mesleki faaliyetler planladıklarını söyledi.
Tanışma ve kaynaşma kahvaltısının ilk kez düzenlendiğini ifade eden Boyalı, "Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte esnafımıza nasıl daha iyi hizmet verebiliriz düşüncesiyle bu programı hayata geçirdik. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi amaçlayan bu etkinliği geleneksel hale getirerek her yıl düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.
Programa, Finike Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adem Durdemir, Finike Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Ali Çoban ile çok sayıda oda üyesi katıldı.
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