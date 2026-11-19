ANTALYA'da düzenlenen İklim Zirvesi COP31'e Brezilya'dan Kenya'ya, Malezya'dan Avustralya'ya farklı ülkelerden gelen katılımcılar, Türkiye'nin konukseverliğini, organizasyonu ve zirvenin uygulamaya odaklanmasından övgüyle bahsetti. Brezilyalı Alice Thuault zirvenin uygulamaya odaklanmasına vurgu yaparak, “Geçen yılki COP Brezilya'daydı. Türkiye'de çok ilginç bulduğum şey, gerçekten uygulamayı konuşuyor olmamız. Somut şeylerden bahsetmek çok güzel. Ayrıca Türk insanını ve burada karşılanış biçimimizi de çok sevdim" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) 11'inci gününde Antalya'da devam ediyor. Zirveye dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar, COP31'e ve Antalya'ya ilişkin izlenimlerini paylaştı.

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Durban'daki COP17'den bu yana Katowice, Madrid ve Bakü'deki zirvelere de katılan Macar Edit Szorath, Antalya'nın katıldığı beşinci COP olduğunu söyledi. Szorath, "Çok ama çok sevdim. Konukseverliğinizi ve her şeyi. Çok naziksiniz ve insanlar çok cana yakın. Bence burası çok güzel bir atmosfere sahip. İnsanlar iklim krizinin aciliyeti ve harekete geçmemiz gerektiği konusunda daha bilinçli" dedi.

'HERKESİN MUTLU VE UMUTLU OLDUĞU İLK COP'

10 COP'a katıldığını söyleyen Kenyalı Mirriam Auma Omala-Gauvin, Antalya'daki zirvenin farkını “Bu, en büyük umudu barındıran en iyi COP. Herkesin gerçekten mutlu ve umutlu olduğu ilk COP bu oldu. Bizi çok güzel ağırladınız, konukseverlik gerçekten harika. İnsanlar çok nazik, her zaman gülümsüyorlar" sözleriyle anlattı.

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Malezyalı Wei Liang Ho ise zirve sonrası Antalya'nın tarihi çarşısında vakit geçirdiklerini anlatırken, “Şimdiye kadarki en iyi COP'um. Eski Çarşı'da kalıyorum. Müzakerelerden ve oturumlardan sonra orada vakit geçiriyor, Türk yemeklerini tadıyoruz. Gerçekten harika. COP31 ile harika bir iş çıkardınız. Türkiye'yi çok seviyorum, umarım tekrar gelebilirim" dedi.

'MÜZAKERE SALONLARI VE ETKİNLİK ALANLARI KOMPAKT BİR ALANDA TOPLANMIŞ'

Sri Lankalı Pallawala Mohottige Don Ranga Nadeera Pallawala, COP31'in uygulama vurgusuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"COP31 bir 'Uygulama COP'u olarak nitelendiriliyor. Ülkelerin ilk ve ikinci ulusal katkı beyanı (NDC) döngülerinin ardından geldiği için çok önemli bir dönüm noktası. Şu anda NDC 3.0'ı uyguluyoruz ve ülkelerin çoğu uygulamanın nasıl gerçekleştiğine bakıyor. Bizi ağırladığı için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne çok teşekkür ederim. Tüm müzakere salonları ve etkinlik alanları kompakt bir alanda toplanmış, böylece müzakerecilerin dolaşması ve sürece dahil olması kolaylaşıyor."

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'SOMUT ŞEYLERDEN BAHSETMEK ÇOK GÜZEL'

Dünyanın farklı yerlerindeki COP'lara katıldığını söyleyen Brezilyalı Alice Thuault da zirvenin uygulamaya odaklanmasına vurgu yaparak, “Geçen yılki COP Brezilya'daydı. Türkiye'de çok ilginç bulduğum şey, gerçekten uygulamayı konuşuyor olmamız. Somut şeylerden bahsetmek çok güzel. Ayrıca Türk insanını ve burada karşılanış biçimimizi de çok sevdim. Gerçekten harika bir COP" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Sierra Leoneli Samuel İbrahim Kobba ise “Her bölgeye otobüs atanmış durumda, nereden gelirseniz gelin sizi alana götürecek ve geri getirecek bir otobüs bulunuyor. Tramvay da son derece etkili çalışıyor. Gördüğüm en iyi COP'lardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine ve bizi ağırladıkları için Türk halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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'PAVİLYON ALANI AÇISINDAN EN İYİ COP'

Kanadalı Charles Gregoire, zirvenin büyüklüğüne dikkati çekerken, “Antalya'daki COP, bildiğim kadarıyla katılım açısından çok büyük. Pavilyonlar için ayrılan alan açısından en iyi COP olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Fransız Jane Cohen ise Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini söyledi. Cohen de COP'u çok beğendiğini anlatarak, “Bence çok iyi organize edilmişti. Gerçekten çok iyi paneller yapıldı, çok şey öğrendim. Türkiye'yi ilk kez ziyaret ediyorum ve insanlarını çok sıcakkanlı buldum. Antalya çok hoş bir yer. Hepimizin buraya gelebilmesinden ve bu önemli tartışmaları yürütebilmesinden dolayı çok mutluyum. Tekrar gelmeyi dört gözle bekliyorum" sözlerine yer verdi.