Yörük kültürünü beyaz perdeye taşıyan liseliler Avrupa'da yarışıyor

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'da iki lise öğrencisinin, Yörük kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla hazırladığı "Torosların Emaneti" adlı kısa film, Avrupa'da düzenlenen uluslararası yarışmada 20 ülkeden 200 eser arasından ilk 30'a girdi.



Adem Tolunay Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Berkay Gül ve Mustafa Eymen Yüksel, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) ile EUSTORY işbirliğinde düzenlenen "Roots & Reels" tarih ve dijital hikaye anlatımı yarışmasına katılmaya karar verdi.



Yörük yaşamına doğrudan tanıklık etmeyen ancak büyüklerinden dinledikleri kültürü dünyaya anlatmayı hedefleyen iki öğrenci, tarih öğretmenleri Şöhret Gülsar'ın danışmanlığında hazırlıklara başladı.



Araştırma sürecinde Akdeniz Üniversitesi Yörük Araştırma Merkezi ile Antalya Yörük Türkmen Dayanışma Derneğinde görüşmeler yapan öğrenciler, tanıklıkları kayıt altına alarak hazırladıkları yaklaşık 3 dakikalık "Torosların Emaneti" adlı kısa filmle yarışmaya katıldı.



Jüri değerlendirmesini geçerek ilk 30 eser arasına giren öğrenciler, yarışmanın ikinci aşamasında sosyal medya üzerinden yapılacak izleyici oylamasıyla ilk 3'e kalmayı hedefliyor.



- "Beğeni, paylaşım ve yorumlara bağlı olarak dereceye girebiliriz"



Danışman öğretmen Gülsar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın geçmiş ile bugün arasında bağ kurmayı amaçlayan ve Avrupa genelinde 32 bağımsız kuruluş tarafından desteklenen önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.



Kısa filmde, kentleşmeyle birlikte doğayla iç içe yaşamın ve Yörük kültürünün giderek görünmez hale gelmesini konu edindiklerini anlatan Gülsar, senaryoyu öğrencileriyle birlikte hazırladıklarını belirtti.



Öğrencilerinin araştırma sürecinde Yörük kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Gülsar, Antalya Yörük Türkmen Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Köroğlu'nun babasının da filmde rol aldığını söyledi.



Filmin 20 ülkeden yaklaşık 200 eserin yer aldığı yarışmada ilk 30'a kalmasının önemli bir başarı olduğunu dile getiren Gülsar, şöyle konuştu:



"Yarışmada hem jüri hem de izleyici değerlendirmesi yapılıyor. Filmimiz şu anda EUSTORY'nin Instagram hesabında oylamada. Beğeni, paylaşım ve yorumlara göre dereceye girebiliriz. Hem Antalya'mızı hem de öz kültürümüz olan Yörük ve Türkmen kültürünü kısa da olsa anlatabilmekten büyük gurur duyuyoruz. Halkımızdan da gençlerimize destek vermesini bekliyoruz."



- "Yörük kültürünü görünür kılmak istedik"



Berkay Gül ise yarışmanın görünmeyen ya da yeterince bilinmeyen hikayeleri görünür kılmayı amaçladığını belirterek, bu nedenle Yörük kültürünü konu olarak seçtiklerini söyledi.



Sosyal medya değerlendirmesinin 9 Temmuz'da sona ereceğini aktaran Gül, "Videomuza gelecek beğeni, yorum ve paylaşımlar ödül sürecini etkileyecek. Antalya'da hızlı kentleşmeyle birlikte giderek azalan Yörük kültürünü görünür kılmak istedik. Filmi hazırlamak bizim için çok değerli ve heyecan verici bir deneyim oldu." dedi.



Mustafa Eymen Yüksel ise filmde Yörük kültürüne birebir tanıklık etmiş bir kişinin yer almasını özellikle istediklerini belirtti.



Çekim mekanlarının belirlenmesi, kostümler ve senaryo bütünlüğü için yoğun emek harcadıklarını anlatan Yüksel, "Filmimizin jüri değerlendirmesini geçerek ilk 30'a kaldığını öğrenince büyük gurur yaşadık. Ülkemizi Avrupa çapındaki bir platformda temsil etmek bizim için ayrı bir onur oldu. Herkesten EUSTORY'nin hesabındaki 'The Legacy of Taurus' adlı videomuza beğeni, yorum ve paylaşım desteği bekliyoruz." diye konuştu.

