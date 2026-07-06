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        Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen öğretim üyesi için yakalama kararı

        Antalya'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir öğretim üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen öğretim üyesi için yakalama kararı

        Antalya'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir öğretim üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Akdeniz Üniversitesinde görev yapan doktor öğretim üyesi Fatih A, iddiaya göre kendi geliştirdiğini söylediği bir algoritma ve aplikasyon sayesinde ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle bazı doktor ve sağlık çalışanlarından 225 milyon lira değerindeki üzerine tescil ettirdiği bazı gayrimenkuller ve nakit parayla yurt dışına kaçtı.

        Mağdurların suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Düzenlenen operasyonda Fatih A'nın eşi F.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüpheli Fatih A'yı arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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