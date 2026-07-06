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        Yuvadan düşen kuş yavruları özenle beslenip doğal yaşama hazırlanıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Doğal Yaşam Parkı'na yuvadan düşmeleri nedeniyle getirilen alakarga, ebabil, kırlangıç ve leylek gibi kuş yavruları, görevliler tarafından özenle beslenerek yaban hayatına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Yuvadan düşen kuş yavruları özenle beslenip doğal yaşama hazırlanıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Doğal Yaşam Parkı'na yuvadan düşmeleri nedeniyle getirilen alakarga, ebabil, kırlangıç ve leylek gibi kuş yavruları, görevliler tarafından özenle beslenerek yaban hayatına hazırlanıyor.

        Barındırdığı 115 türden 1500'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yaralı hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yanı sıra kuş yavrularına da ev sahipliği yapıyor.

        Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında görevlilerin bulduğu ya da vatandaşların bilgi vermesiyle ulaşılan kuş yavruları bu parka getiriliyor.


        Yuvalarından düşen çok sayıda ebabil, kırlangıç, alakarga ve leylek yavrusuna görevliler burada titizlikle bakıyor.


        Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra un kurdu, kıyma, tavuk gibi besinlerle beslenen kuşlar belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra uçma antrenmanları yapmaları için uygun kafeslere konuluyor.

        Burada bir süre uçma antrenmanı yapan kuşlar ardından doğaya salınıyor.


        - "Yavru kreşi" adı verildi

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, doğal yaşam parklarının yaban hayatına da katkı sağladığını söyledi.

        Ekiplerinin özverili çalışmaları, bilgi ve birikimleri ile yavru kuşların tekrar doğaya dönmeleri için çabaladığını belirten Arsun, "Yavru kreşi adını verdiğimiz alanda yavru kuşları titizlikle büyütüyoruz. Doğal ortamdaki beslenmelerine uygun bir şekilde besliyoruz." dedi.

        Arsun, uçma çalışması sırasında ya da yuva bozulması sonucu yavruların yuvadan düşebildiğine dikkati çekerek, "Vatandaşlar bir yavruyu gördüklerinde hemen almamaları gerekiyor. Bir süre takip etmeleri gerekiyor. Uçma denemesinde olabilir ya da uzaktan yetişkin bireylerin takibinde olabilir. Bir süre izledikten sonra yavru kuşta bir hareketlenme olmuyorsa korumaya alıp bize ulaştırabilirler." diye konuştu.

        Kuşların avlanma alışkanlıklarının değişmemesi için kurt ya da et ile beslediklerini anlatan Arsun, "Doğaya döndüklerinde hayatta kalmaları için mümkün olduğunca insan eli değmeden büyütmeye çalışıyoruz. Çok sevimli hayvanlar ama tek amacımız onları tekrar doğaya döndürmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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