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        Ardahan Üniversitesi Rektörü Emiroğlu'ndan aday öğrencilere tercih çağrısı

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversite tercih sürecindeki aday öğrencilere seslenerek, Ardahan'ın sunduğu eğitim ve yaşam olanaklarına dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Ardahan Üniversitesi Rektörü Emiroğlu'ndan aday öğrencilere tercih çağrısı

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, üniversite tercih sürecindeki aday öğrencilere seslenerek, Ardahan'ın sunduğu eğitim ve yaşam olanaklarına dikkati çekti.

        Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Emiroğlu, Ardahan'ın stratejik konumunun yanı sıra huzurlu eğitim ortamı, ulaşım kolaylığı ve barınma imkanlarıyla öğrencilere önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

        Üniversitenin merkez yerleşkesinin yanı sıra Göle, Posof ve Çıldır'daki meslek yüksekokullarıyla doğayla iç içe bir kampüs yaşamı sunduğunu dile getiren Emiroğlu, "En önemlisi de şu, Ardahan'da hiçbir öğrencimizin barınma ve yurt sorunu yoktur. Burada zihniniz tamamen derslerinizde ve geleceğinizde olacak." ifadelerini kullandı.

        Emiroğlu, 26 lisans, 27 ön lisans ve lisansüstü programda eğitim verildiğini belirterek, öğrencilerin yalnızca meslek edinmelerini değil, farklı disiplinlerle üretken bir akademik ortamda yetişmelerini hedeflediklerini kaydetti.

        Teorik bilginin uygulama ve sosyal yaşamla desteklendiği bir eğitim anlayışını benimsediklerini aktaran Emiroğlu, gençleri Ardahan Üniversitesi'nin doğal ve huzurlu eğitim ortamına davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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