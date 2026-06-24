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        Ardahan Vakfı Ege Bölgesi Başkanlığına Evgin atandı

        Ardahan Vakfı Ege Bölgesi Başkanlığı görevine Avukat Suzan Bayraktaroğlu Evgin'in atandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Ardahan Vakfı Ege Bölgesi Başkanlığına Evgin atandı

        Ardahan Vakfı Ege Bölgesi Başkanlığı görevine Avukat Suzan Bayraktaroğlu Evgin'in atandığı bildirildi.

        Ardahan Vakfı Ege Bölgesi Başkan Yardımcısı Hakan Evgin, AA muhabirine, vakfın eğitim, kültür, sanat ve tarih alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Vakfın, kuruluşundan bu yana çok sayıda eğitim ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiğini belirten Evgin, öğrencilere yönelik burs, eğitim desteği ve çeşitli sosyal yardımların devam ettiğini ifade etti.

        Ege Bölgesi'ndeki Ardahanlıların vakıf faaliyetlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla yeni bir yapılanmaya gittiklerini dile getiren Evgin, bu kapsamda Suzan Bayraktaroğlu Evgin'in Ardahan Vakfı Ege Bölgesi Başkanı olarak görevlendirildiğini kaydetti.

        Görevlendirmenin Ardahan Vakfı Kurucu Başkanı Celil Ünlü ile yönetim kurulunun kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Evgin, "Amacımız Ege Bölgesi'nde yaşayan hemşehrilerimiz arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmektir. Eğitim başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanlarda yeni projeler üretmeyi hedefliyoruz. Sayın Suzan Bayraktaroğlu Evgin'in bu süreçte önemli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz." dedi.

        Ege Bölgesi yapılanmasına ilişkin çalışmaların uzun süredir sürdürüldüğünü aktaran Evgin, söz konusu sürecin koordinasyonunu yürüttüklerini ve görevlendirmenin bu çalışmaların sonucu olarak hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

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