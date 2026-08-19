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        Ardahan'da ayı saldırısında yaralanan kişi taburcu edildi

        Ardahan'ın Göle ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Ardahan'da ayı saldırısında yaralanan kişi taburcu edildi

        Ardahan'ın Göle ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

        Yeniköy yayla yolunda ayı saldırısına uğrayan 71 yaşındaki G.G. çevredekilerin yardımıyla köy merkezine getirildi.

        Bölgeye sevk edilen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan G.G'nin sağlık durumunun ağır olmadığı belirtildi.

        G.G. tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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