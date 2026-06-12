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        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        O.Y. idaresindeki 36 SE 387 plakalı otomobil ile S.G. yönetimindeki 75 AAR 800 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolu Nebioğlu köyü kavşağında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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