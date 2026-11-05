Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da kar nedeniyle mahsur kalan 14 tır kurtarıldı

        Ardahan'da kar nedeniyle mahsur kalan 14 tır kurtarıldı

        Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 14 tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Ardahan'da kar nedeniyle mahsur kalan 14 tır kurtarıldı

        Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 14 tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de kar, zaman zaman etkisini artırdı.

        Söz konusu​​​​​​​ güzergahta rüzgarın etkisiyle kar tipiye dönüştü, meydana gelen buzlanma dolayısıyla 14 tır mahsur kaldı.

        Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, yaptıkları çalışmayla tırları bulundukları yerden kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!

        Benzer Haberler

        Ardahan'da kavılca buğdayının yaygınlaştırılması değerlendirildi
        Ardahan'da kavılca buğdayının yaygınlaştırılması değerlendirildi
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ardahan'da Millet Bahçesi yenileniyor
        Ardahan'da Millet Bahçesi yenileniyor
        Kafkas arısının merkezi Ardahan'da çiçek balının geleceği değerlendirildi
        Kafkas arısının merkezi Ardahan'da çiçek balının geleceği değerlendirildi
        Ardahan'da arıcılık sektörüne destek
        Ardahan'da arıcılık sektörüne destek