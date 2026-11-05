Ardahan'da kar nedeniyle mahsur kalan 14 tır kurtarıldı
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 14 tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 14 tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de kar, zaman zaman etkisini artırdı.
Söz konusu güzergahta rüzgarın etkisiyle kar tipiye dönüştü, meydana gelen buzlanma dolayısıyla 14 tır mahsur kaldı.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, yaptıkları çalışmayla tırları bulundukları yerden kurtardı.
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