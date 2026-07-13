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        Ardahan'da otomobil ile panelvan çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Ardahan'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Ardahan'da otomobil ile panelvan çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Ardahan'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt köyü mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 ZE 946 plakalı panelvan ile 54 BK 700 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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