Ardahan'da sağanak su taşkınlarına neden oldu
Ardahan'da sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi.
Giriş: 19.09.2026 - 17:15 Güncelleme:
Ardahan'da sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi.
Kentte gün boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı, bazı yerleşim yerlerinin yollarında hasar oluştu.
Yağışın özellikle Halil Efendi Mahallesi'nde etkisini artırması sonucu Kura Nehri kıyısındaki yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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