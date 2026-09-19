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        Ardahan'da sağanak su taşkınlarına neden oldu

        Ardahan'da sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Ardahan'da sağanak su taşkınlarına neden oldu

        Ardahan'da sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi.

        Kentte gün boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı, bazı yerleşim yerlerinin yollarında hasar oluştu.

        Yağışın özellikle Halil Efendi Mahallesi'nde etkisini artırması sonucu Kura Nehri kıyısındaki yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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