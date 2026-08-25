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        Ardahan'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

        Ardahan'ın Posof ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Ardahan'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

        Ardahan'ın Posof ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlçenin Kurşunçavuş köyünde Murat Ergün'ün kullandığı traktör, dağlık alanda uçuruma yuvarlandı.

        Kazada sürücü Ergün, kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Ergün'ün cenazesi, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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