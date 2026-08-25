Ardahan'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Ardahan'ın Posof ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 25.08.2026 - 09:37 Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçenin Kurşunçavuş köyünde Murat Ergün'ün kullandığı traktör, dağlık alanda uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Ergün, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ergün'ün cenazesi, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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