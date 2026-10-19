Ardahan'da yoğun sis etkili oldu
Ardahan'da etkili olan yoğun sis kara yollarında ulaşımı aksattı.
Giriş: 19.10.2026 - 06:25 Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan yoğun sis kara yollarında ulaşımı aksattı.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle sabah saatlerinde oluşan sis, özellikle kent merkezi, Üniversite Kavşağı ve Artvin kara yolunda etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kara yollarında hızlarını azaltıp dikkatli şekilde ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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