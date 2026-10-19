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        Ardahan'da yoğun sis etkili oldu

        Ardahan'da etkili olan yoğun sis kara yollarında ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 06:25 Güncelleme:
        Ardahan'da yoğun sis etkili oldu

        Ardahan'da etkili olan yoğun sis kara yollarında ulaşımı aksattı.

        Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle sabah saatlerinde oluşan sis, özellikle kent merkezi, Üniversite Kavşağı ve Artvin kara yolunda etkisini artırdı.

        Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kara yollarında hızlarını azaltıp dikkatli şekilde ilerledi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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