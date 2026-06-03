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        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı

        Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar eteklerinde yan taraftaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 22:08 Güncelleme:
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        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı

        Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar eteklerinde yan taraftaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da görülmeye başlandı.


        Son günlerde etkili olan yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle, her yıl haziran ve temmuz aylarında ortaya çıkan doğal silüet yeniden belirdi.

        Silüetin yeni oluşmaya başlaması nedeniyle seyir terası ilk günlerde boş kaldı.

        Doğa olayı, hava koşullarının uygun olduğu günlerde temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.

        - Her yıl şenlikler düzenleniyor

        Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafını, Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

        Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz veya haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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