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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ardahan'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ardahan'da ziyaretlerde bulundu.


        Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan, Şeref Defteri'ni imzalayıp kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra AK Parti Ardahan İl Başkanlığına geçen Işıkhan, İl Başkanı Hakan Aydın ve partililerle bir araya geldi.

        Görüşmede, kentte yürütülen çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri ele alındı.

        Ardından MHP Ardahan İl Başkanlığını ziyaret eden Işıkhan, İl Başkanı Sevim Köseliören ve parti yöneticileriyle görüştü.

        Ziyaretlerde AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da yer aldı.

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