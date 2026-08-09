Kars'ta yabani ot yiyen 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kars'ın Selim ilçesinde yabani ot yedikleri belirtilen 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Baykara köyü yaylasında yabani ot toplayarak yiyen akraba oldukları öğrenilen Güllü Ç, Medya Ç, Miran Ç ve Mizgin Ç, bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yayla yolunun ambulansın ulaşımına uygun olmaması nedeniyle UMKE ekipleri, 4 kişiyi ambulansın ulaşabileceği noktaya getirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen 4 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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