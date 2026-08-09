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        Kars'ta yabani ot yiyen 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kars'ın Selim ilçesinde yabani ot yedikleri belirtilen 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Kars'ta yabani ot yiyen 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kars'ın Selim ilçesinde yabani ot yedikleri belirtilen 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Baykara köyü yaylasında yabani ot toplayarak yiyen akraba oldukları öğrenilen Güllü Ç, Medya Ç, Miran Ç ve Mizgin Ç, bir süre sonra rahatsızlandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yayla yolunun ambulansın ulaşımına uygun olmaması nedeniyle UMKE ekipleri, 4 kişiyi ambulansın ulaşabileceği noktaya getirdi.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen 4 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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