Ardahan AFAD Müdürü Polat'ın acı günü

Ardahan AFAD İl Müdürü Selim Polat'ın eşi Fatma Polat'ın cenazesi, memleketi Artvin'de toprağa verildi. Ardahan'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Fatma Polat için Artvin Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Polat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Dere Mahallesi'ndeki Çakmakçılar Mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine Polat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak, Artvin AFAD Müdürü Kemal Şenlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve vatandaşlar katıldı.

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