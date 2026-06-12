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        Ardahan AFAD Müdürü Polat'ın acı günü

        Ardahan AFAD İl Müdürü Selim Polat'ın eşi Fatma Polat'ın cenazesi, memleketi Artvin'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Ardahan AFAD Müdürü Polat'ın acı günü

        Ardahan AFAD İl Müdürü Selim Polat'ın eşi Fatma Polat'ın cenazesi, memleketi Artvin'de toprağa verildi.

        Ardahan'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Fatma Polat için Artvin Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Polat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Dere Mahallesi'ndeki Çakmakçılar Mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine Polat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak, Artvin AFAD Müdürü Kemal Şenlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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