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        Artvin Deriner Barajı'nda "Kansere Set Çek" etkinliği düzenlendi

        Artvin'de meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla Deriner Barajı'nda "Kansere Set Çek" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Artvin Deriner Barajı'nda "Kansere Set Çek" etkinliği düzenlendi

        Artvin'de meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla Deriner Barajı'nda "Kansere Set Çek" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay Artvin İl Merkezi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları, Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri ve Genç Kızılay gönüllüleri bir araya geldi.

        Katılımcılar, Deriner Barajı ziyaretçi merkezinden baraj gövdesine ellerinde pankart ve balonlarla yürüdü. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek isteyen katılımcılar, gökyüzüne pembe balonlar bıraktı.

        İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan, gazetecilere, kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

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        Meme kanserinin erken teşhis edilebilen kanser türleri arasında yer aldığını belirten Arslan, kadınların herhangi bir şikayeti olmasa dahi düzenli taramalarını yaptırmalarının önem taşıdığını ifade etti.

        Arslan, 40 yaş ve üzerindeki kadınları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) davet ederek, "Ülkemizde her 8 kadından biri meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Kanser olan her 4 kadından biri de meme kanseri. Erken teşhise imkan veren bir kanser olduğu için kadınlarımızı taramalarını yaptırmak ve mamografi çektirmek üzere KETEM'lere bekliyoruz." dedi.

        Etkinliğin Deriner Barajı'nda düzenlenmesinin sembolik bir anlam taşıdığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

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        "Çoruh Nehri'ne kurulmuş büyük barajlardan biri de Deriner Barajı. Bu baraj bize gösteriyor ki ne kadar hızlı akarsa aksın bir nehrin önüne set koyulabilir. Biz de diyoruz ki kanser ne kadar kötü bir hastalık olursa olsun taramayla, erken teşhisle onun önüne bir set koyabiliriz. Bunun için buradayız."

        Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Uysal da meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla öğrenciler ve gönüllülerle etkinliğe katıldıklarını belirtti.

        Üniversite bünyesinde meme kanserine yönelik farkındalık çalışmaları yürüttüklerini aktaran Uysal, özellikle Genç Kızılay öğrenci topluluğunun bu çalışmalarda aktif rol aldığını ifade etti.

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        Uysal, kadınlara düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Erken teşhis çok önemli. O yüzden rutin kontrollerin yapılması için lütfen KETEM'e başvurun." diye konuştu.

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