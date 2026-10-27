Deriner Barajı'ndan meme kanserinde erken teşhise dikkat çektiler

Artvin'de Deriner Barajı'nda Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte erken teşhisin önemine dikkat çekmek için gökyüzüne balon bırakıldı.

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay Artvin Şube Başkanlığı'nca 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin en yüksek gövdeli ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Baraj gövdesinde bir araya gelen katılımcılar, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için gökyüzüne balon bıraktı. Etkinlikte meme kanserine karşı erken teşhisin ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurunun önemine dikkat çekildi.

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"Erken teşhisle kanserin önüne set koyabiliriz"

İl Sağlık Müdürü Yunus Arslan, etkinliğin amacının meme kanserine karşı farkındalığı artırmak olduğunu belirterek "Kadınlarımıza, herhangi bir şikâyetleri olmasa ve kendilerinde bir şey hissetmeseler dahi mamografi çektirmek üzere KETEM'lerimize gelmelerini hatırlatmak istiyoruz. Deriner Barajı bize gösteriyor ki ne kadar hızlı akarsa aksın bir nehrin önüne set konulabilir. Biz de diyoruz ki kanser ne kadar kötü bir hastalık olursa olsun, taramayla ve erken teşhisle onun önüne bir set koyabiliriz" dedi.

"Erken teşhis çok önemli"

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Uysal ise öğrenciler ve gönüllülerle farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

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Uysal, "Öğrencilerimizin bu konudaki farkındalıklarının gelişmesi ve KETEM'e başvurulması için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Genç Kızılay öğrenci topluluğuyla üniversitede de çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Kadınlara çağrımı tekrar etmek istiyorum: Erken teşhis çok önemli" ifadelerini kullandı.