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        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'de 16. Murgul Damar Karagöl Kültür, Sanat ve Boğa Güreşleri Festivali yapıldı

        Artvin'de 16. Murgul Damar Karagöl Kültür, Sanat ve Boğa Güreşleri Festivali yapıldı

        Artvin'in Murgul ilçesinde organize edilen "16. Murgul Damar Karagöl Kültür, Sanat ve Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 19:43 Güncelleme:
        Artvin'de 16. Murgul Damar Karagöl Kültür, Sanat ve Boğa Güreşleri Festivali yapıldı

        Artvin'in Murgul ilçesinde organize edilen "16. Murgul Damar Karagöl Kültür, Sanat ve Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi.

        Murgul Kaymakamlığının koordinesinde Damar köyündeki boğa güreşleri arenasında düzenlenen güreşler deste, ayak, küçük orta, büyük orta, süper boy, küçük başaltı, baş altı ve baş kategorilerinde 64 boğanın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Güreşler sonunda deste kategorisinde Kadir Küçük'ün, "Kılıç", ayak kategorisinde Rıdvan Yılmaz'ın "Baybars", küçük orta kategorisinde Hasan Altuntaş'ın "Karayılan", büyük orta kategorisinde Rıdvan Yılmaz'ın "Poyraz", süper boy kategorisinde Kenan Köse'nin "Derviş Bey", küçük başaltında Asım Özdemir'in "Şahin", başaltı kategorisinde de Rasim Topal'ın "İbo Ağa" adlı boğası birinciliği kazandı.

        Boğa güreşleri baş kategorisi finalinde rakibini yenen Yılmaz Köse'nin boğası "Bozbey" "baş boğa" unvanını aldı. Boğanın sahibine 120 bin liralık büyük ödül verildi.


        Kategorilerinde birinci ve ikinciliği kazanan boğa sahiplerine toplamda 750 bin lira para ödülü dağıtıldı.

        İki gün süren boğa güreşlerini Murgul Kaymakamı Zafer Şahin, Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım ve çok sayıda kişi izledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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