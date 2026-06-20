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        Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

        Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

        Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

        Deriner Baraj Gölü'ndeki kayalıklarda mahsur kalan oğlağı kurtarmak için bölgede görevde bulunan Trabzon JAK ekipleri harekete geçti.

        Bot yardımıyla kayalık alana ulaşan ekipler, oğlağı bulunduğu yerden aldı.

        Ekipler, botla kıyıya ulaştırdıkları oğlağı doğaya saldı.

        Oğlağın kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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