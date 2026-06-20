Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı. Deriner Baraj Gölü'ndeki kayalıklarda mahsur kalan oğlağı kurtarmak için bölgede görevde bulunan Trabzon JAK ekipleri harekete geçti. Bot yardımıyla kayalık alana ulaşan ekipler, oğlağı bulunduğu yerden aldı. Ekipler, botla kıyıya ulaştırdıkları oğlağı doğaya saldı. Oğlağın kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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