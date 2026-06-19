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        Artvin'de kayıp baba ve oğlunu arama çalışmalarına devam edildi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Artvin'de kayıp baba ve oğlunu arama çalışmalarına devam edildi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

        Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan sürücü ile babası Selahaddin Kaya (68) için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

        Aramalara Artvin, Ardahan, Erzurum ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma, Artvin Jandarma Komutanlığı, Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi ve gönüllülerden oluşan 80 kişi katıldı.

        Ekiplerin bir bölümü dere yatağı ve Deriner Barajı gölünde arama yaptı, dalgıçlar ise su altında görüntüleme faaliyetlerini sürdürdü.

        Ardahan'dan gelen AFAD ekipleri de termal dronla tarama yaparak çalışmalara destek oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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