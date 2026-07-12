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        Artvin'de 45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

        Artvin'de 45'incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali", boğa güreşleriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Artvin'de 45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

        Artvin'de 45'incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali", boğa güreşleriyle sona erdi.

        Artvin Belediyesi tarafından organize edilen boğa güreşleri, ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda yapıldı.

        Ağırlıklarına göre farklı boy ve kategorilerde 4 gündür süren güreşlerde Artvin, Rize, Aydın, Muğla ve Erzurum'dan 157 boğa mücadele etti.

        Güreşlerin son gününde "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 31 boğa arenaya çıkarak kıyasıya güreşti.

        Büyük orta kategorisinde İbrahim Yıldırım'ın "Horoz", küçük başaltı kategorisinde Serdar Dinler'in "Efe" adlı boğaları birinci oldu.

        Başaltı kategorisinde Batuhan Çelik'in "Kadir Ağa", baş kategorisinde ise geçen yılın da şampiyonu Kenan Köse'nin "Canpolat" adlı boğaları şampiyon oldu.

        Dereceye giren boğa sahiplerine toplamda 1 milyon 400 bin lira ödülün dağıtıldığı festivalin en prestijli kategorisi olan baş boğanın sahibi 200 bin lirayla ödüllendirildi.

        - Geçen yıla göre ziyaretçi sayısı arttı

        Artvin Valisi Turan Ergün, Kafkasör Festivali'nin kentin en büyük, Türkiye'nin de köklü geleneksel festivallerinden olduğunu söyledi.

        Ergün, geçen yıla göre hem güreşe katılan boğa hem de ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirtti.

        Festivalin bu yıl buruk bir atmosferde gerçekleştirildiğini dile getiren Ergün, Kafkasör Arena'nın yapımına öncülük eden iş insanı İsmet Acar'ın vefatının Artvin için büyük bir kayıp olduğunu belirtti ve "Artvin'e bu tesisi kazandıran, gerçek bir Artvin sevdalısı olan İsmet Acar'ı rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

        Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de festivalin çarşamba günü başladığını anımsatarak, "Yaklaşık 105 bin kişi Kafkasör Arena'yı ziyaret ederek boğa güreşlerini izledi. Vatandaşlarımızın ilgisi bizleri son derece mutlu etti." diye konuştu.

        Festivalin uzun süren hazırlıkların ardından kurumlar arası işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirten Erdem, organizasyonun başarısında boğa yetiştiricilerinin ve sahiplerinin önemli payının bulunduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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