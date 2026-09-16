Artvin'de "8. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi" başladı

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK) Düzenleme Kurulunca organize edilen ve Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "8. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi" başladı.

AÇÜ Ali Nihat Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, organizasyonun coğrafya eğitiminin geliştirilmesi ve bilimsel çalışmaların paylaşılması açısından önemli bir buluşma olduğunu söyledi.

Vali Ergün, kongrede 192 bildiri, 8 atölye çalışması ve 4 panel gerçekleştirileceğini belirterek, farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımlarıyla yeni akademik işbirliklerine ve coğrafya eğitiminin gelişimine katkı sunulmasını temenni etti.

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Kongrenin kent açısından da önemli olduğunu vurgulayan Ergün, "Kongre programında Artvin'in nüfus yapısından Çoruh Vadisi'ne, Yusufeli'ndeki yerleşim sürecinden doğal ve kültürel mirasımıza, ulaşım ve enerjiden sürdürülebilir turizme kadar ilimizi ilgilendiren araştırmaların yer alması, bu açıdan ayrıca değerlidir. Bu çalışmaların ortaya koyacağı tespit ve önerilerin, şehrimizin geleceğine yönelik kararlarımıza katkı sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

UCEK Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. Eyüp Artvinli ise kongreye 9 farklı ülkeden yaklaşık 145 akademisyen ve eğitimcinin katıldığını, üç gün boyunca coğrafya eğitimi alanında fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.

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Artvin'in coğrafya eğitimi açısından önemli bir saha olduğunu ifade eden Prof. Dr. Artvinli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konumuz coğrafya olunca biz coğrafyacılar olarak yıllardır 'sınıftan çıkalım, sahaya inelim, gözlem yapalım' derdik. Bu gözlemlerimizi sahada öğrencilerimize aktaralım. Çünkü coğrafya kitaplarından öğrenilmez, sahada arazi çalışmalarında öğrenilir. Dolayısıyla Artvin bu konuda biraz iddialı davranmış olacak ki bize kitapları kapattırdı ve hepimizi burada coğrafyanın sahasına getirdi. Dolayısıyla saha burası coğrafyacılar için. Artvin'i coğrafya çalışmasının en güzel olabileceği coğrafya laboratuvarlarından bir tanesi olarak görüyoruz."

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Kentin vadileri, yamaçları ve yükselti farklarının coğrafi özellikleri sahada gözlemleme imkanı sunduğunun altını çizen Artvinli, katılımcıların kenti yaşayarak coğrafyanın farklı özelliklerini gözlemleme fırsatı bulacağını söyledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın da Artvin'in coğrafya biliminin konuşulması için önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Aydın, kongrenin üniversitenin düzenlediği en önemli etkinliklerden biri olduğunu belirterek, "Bu da bizim coğrafyamızın en güzel, en anlamlı konuşulacağı yerde olduğunun bir göstergesi. Burası canlı bir laboratuvar gibi. Her şeyi burada görüyorsunuz." dedi.

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Aydın, şehrin sahip olduğu doğal ve coğrafi özelliklerin bilimsel çalışmalar açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.